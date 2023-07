Wie schafft man die perfekte Morgenroutine? Monja und Anneta sind da auf der Suche nach einem guten Weg. Monja hat ihn definitiv noch nicht. Kinder, die morgens alles machen, nur nicht das, was sie sollen, haben zu vielen Tränen geführt und zu diesem Gefühl, dass viele Eltern kennen: Ist das nur bei uns so? Wie läuft das bei anderen? Was machen die richtig? Was mache ich falsch?

Außerdem in dieser Folge: Spielende Kinder in der Badewanne. Dass ist für die meisten Geschwister immer eine tolle Zeit: Ab in die Badewanne und zusammen spielen und planschen 😊. Eine tolle Zeit der noch lustigeren Gespräche 😊. Einen Spruch zum Kaputtlachen hatte jetzt Annetas kleine Tochter für ihren großen Bruder 😊. Das alles in dieser Folge.