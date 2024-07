per E-Mail teilen

Laut einer Untersuchung gibt es zwei Tage in der Woche, die besonders vielversprechend sind, wenn es darum geht, eine Wohnung zu finden. Wir haben die Ergebnisse für dich zusammengefasst!

Die Fakten aus der Untersuchung, wann Wohnungen online inseriert werden und wann es sich lohnt, nach einer Wohnung zu suchen:

💻 87,4 Prozent der Inserate erscheinen unter der Woche

📅 Dienstags erscheinen die meisten neuen Wohnangebote – 18,9 Prozent

⛰ Auch der Mittwoch steckt voller Chancen, dort erscheinen 18 Prozent der Inserate

🕛 Mehr als jede dritte Annonce erscheint zwischen 11 und 15 Uhr

💤 Überraschend: Nur rund sechs Prozent der Inserate gehen jeweils am Samstag und Sonntag online

Laut der Ergebnisse hast du die besten Chancen auf deine Traumwohnung, wenn du dienstags und mittwochs während deiner Mittagspause online auf Wohnungssuche gehst. Am Wochenende kommen wohl weniger Angebote online. Die Gründe dafür seien, dass Makler am Wochenende üblicherweise frei haben und Privatanbieter eher am Wochenende die Anfragen sortieren, statt neu zu inserieren.

Anstatt nur auf neue Angebote zu warten, kannst du auch selbst eine Anzeige aufgeben. So erhöhst du die Chance, dass Eigentümer auf dich aufmerksam werden. Check zusätzlich dein eigenes Profil. Hast du ein freundliches Profilbild eingestellt, sind alle Felder ausgefüllt und hast du einen Text hinterlegt, der dich näher beschreibt? So können sich potenzielle Vermieter schon vor der Besichtigung ein Bild von dir machen.

Wer in letzter Zeit eine Wohnung gesucht hat weiß: Schnell sein lohnt sich! Damit du zu den schnellsten gehörst, kannst du einen Suchauftrag erstellen. Der wird dich über eine Push-Nachricht informieren, wenn ein neues Inserat online geht, das deine Wunschkriterien erfüllt.

Damit du dann auch schnell darauf reagieren kannst, lohnt es sich, einen Mustertext vorliegen zu haben. Der sollte aber nur als Grundlage dienen. Nimm dir für jede neue Anzeige die zwei Extraminuten, um den Text auf das jeweilige Inserat anzupassen. Deine Nachricht kann beinhalten:

Freundliche Anrede: Egal ob du Typ „Sehr geehrte Hausbesitzer/Vermieter“ oder eher „Ein herzliches Hallo in die Runde“ bist – wähle lieber eine Anrede, die zu dir passt, als etwas vorspielen zu wollen.

Egal ob du Typ „Sehr geehrte Hausbesitzer/Vermieter“ oder eher „Ein herzliches Hallo in die Runde“ bist – wähle lieber eine Anrede, die zu dir passt, als etwas vorspielen zu wollen. Erzähle über dich: Versuche so knapp wie möglich dich selbst vorzustellen und bringe Infos über deinen Job unter.

Versuche so knapp wie möglich dich selbst vorzustellen und bringe Infos über deinen Job unter. Das Angebot: Beschreibe, warum die Wohnung deine Traumwohnung ist.

Beschreibe, warum die Wohnung deine Traumwohnung ist. Kontaktdaten: Auch wenn du deine Kontaktdaten im Profil hinterlegt hast. Machs den Leuten einfach und hinterlege in der Nachricht die Nummer, unter der du erreichbar bist.

Deine Traumwohnung ist gerade auf keiner Online-Plattform zu finden? Dann werde kreativ! Nutze dein Umfeld: Vielleicht kennt jemand, der jemanden kennt, dessen Freund eines Bekannten ... du weißt, worauf wir hinauswollen 😉.

Du hast in deiner jetzigen Wohnung eine Hausverwaltung? Dann schreib ihnen eine Mail. Oft verwalten diese mehrere Objekte in der Gegend und vielleicht hast du Glück und es wird was Passendes frei.

Wohungsbesichtigung = Bewerbungsgespräch? Zumindest helfen dir viele Tipps bei beiden Terminen:

Achte auf ein gepflegtes Äußeres. 🙎‍♀️ Du musst jetzt nicht bis oben hin zugeknöpft auftreten, aber vielleicht lässt du die verwaschene Jogginghose lieber im Kleiderschrank.

🙎‍♀️ Du musst jetzt nicht bis oben hin zugeknöpft auftreten, aber vielleicht lässt du die verwaschene Jogginghose lieber im Kleiderschrank. Bleib (positiv) im Gedächtnis: Gerade bei Sammelbesichtigungen ist es wichtig, dass du dem Makler und Vermieter in Erinnerung bleibst. Das schaffst du schon mal, wenn du pünktlich zum Termin erscheinst. Oder indem du Fragen zur Wohnung stellst – aber nur welche, die nicht schon im Inserat beantwortet werden.

Gerade bei Sammelbesichtigungen ist es wichtig, dass du dem Makler und Vermieter in Erinnerung bleibst. Das schaffst du schon mal, wenn du pünktlich zum Termin erscheinst. Oder indem du Fragen zur Wohnung stellst – aber nur welche, die nicht schon im Inserat beantwortet werden. Hast du alle Formulare? Kläre vor der Besichtigung, welche Dokumente du mitbringen sollst.

Du fragst dich, welche persönlichen Daten du mit deinem potenziellen Vermieter teilen musst? Hier gibts die Antworten. 👇

