SWR3-Krimi: Tod am Kanzleramt

Eine Leiche in der Berliner Spree, direkt unterhalb des Bundeskanzleramtes. Wer ist die Person? Wie ist sie gestorben? Und wie kam die Leiche in die Spree? Hört euch jetzt alle aktuellen Folgen des SWR3-Krimi: Tod am Kanzleramt.

Andrea Henning, Hauptkommissarin beim Berliner Landeskriminalamt, und ihr Kollege Lukas Reiter können nicht ahnen, welche Kreise die Ermittlungen in diesem Fall ziehen. Die Geschichte beginnt in Afrika Bald ist klar: Hier geht es nicht um eine ganz alltägliche Beziehungstat, und das Opfer wurde auch nicht zufällig ausgewählt. Es gibt Hintergründe, die weit über Berlin hinausreichen. Private Beziehungen und politische Verbindungen spielen eine Rolle, und die ganze Geschichte hat schon viel früher begonnen – in Afrika. Mehr soll an dieser Stelle nicht über die eigentliche Geschichte verraten werden. Der SWR3-Krimi: Die Produktion SWR3-Sounddesigner Stefan Polzer sitzt vor dem Computer und klickt sich durch die einzelnen Folgen des SWR3-Krimis. Er startet die erste Datei. Langsame Musik, Wasserrauschen, ein Schiffshorn aus der Ferne. Stefan stoppt die erste Folge und ist gespannt auf die Reaktionen, denn es ist ein besonderes Projekt: Im Gegensatz zum Film gibt es kein Bild, man hört nur die Stimme. Die Produktion des ganzen Krimis hat insgesamt rund neun Wochen gedauert und die SWR3-Sounddesigner haben dabei die Regie übernommen. Die Geschichte stammt von SWR3-Redakteur Klaus Sturm und ist größtenteils beim Schreiben selbst erst entstanden. Ein paar Eckpunkte standen fest: Wo die Geschichte spielt, welcher Ort, welches Milieu, das war klar. Die Figuren tauchten für mich dann so spontan, überraschend oder zufällig auf wie für den Hörer. Klar – da gibt es Gute und Böse; aber ob und wie böse die Guten vielleicht sind, das wusste ich vorher auch nicht. Und warum da zum Beispiel eine Kommissarin ermittelt und kein Kommissar? Keine Ahnung – sie war es eben, die zuerst bei der Leiche auftauchte. Klaus Sturm; SWR3-Redakteur Viel Arbeit für die perfekte Atmosphäre Wir haben uns vorbereitet, indem wir durch das Skript gegangen sind und die Räume ausgemacht haben. Was hört man, wenn man an der Spree steht? Welche Geräusche gibt es auf einem Schiff? Oder in einer Bar? Stefan Polzer; SWR3-Sounddesigner SWR3-Nachrichtensprecher Bertram Quadt ist der Sprecher des Krimis. Wenn er vorm Mikro stand, saßen Benjamin Hien, Jan Bracht, Daniel Pütz oder Stefan Polzer hinter der Scheibe und haben die Aufnahme überwacht. Aus 50 Seiten Skript entstanden so 59 Radiominuten, die ihr euch hier anhören könnt. Hört euch den Krimi an und schon seid ihr mit dem Ermittlerteam mitten in Berlin... Jetzt alle Folgen anhören!