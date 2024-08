Nach und nach werden in Frankreich die klassischen Mautstationen jetzt durch Mautbrücken ersetzt. Die sogenannten „Free-Flow“-Strecken beugen Staus vor und sind (besonders für die privaten Autobahnbetreiber) günstiger im Unterhalt. Allerdings ändert sich auch was am Bezahlsystem. Was wir beachten müssen, haben wir in der SWR3 Morningshow mit unserer Frankreichkorrespondentin besprochen.