Der bisher heißeste Tag des Jahres ist da! Heute wird es heiß in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Hier erfahrt ihr, wie viel Sonne ihr in eurer Region abbekommt!

Es wird heiß in SWR3Land! Der Mai meldet sich direkt mit hochsommerlichen Temperaturen.

„Sogar in den Bergregionen – sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Baden-Württemberg gibt es bis zu 24 Grad. Zwischen Lörrach und Baden-Baden sind sogar 31 Grad drin.

Einen klaren, strahlend blauen Himmel gibt es aber nicht – immer wieder ziehen morgen Schleierwolken auf. Trotzdem empfiehlt SWR3-Wetterfrau Lea Spindler: Eincremen!

Die Sonne solltet ihr heute nutzen. Denn: Am Donnerstag wird es dann schon wieder etwas kühler und deutlich bewölkter, es bleibt aber weiterhin warm.

Deutscher Wetterdienst: Hier wir es besonders heiß!

Beim Thema Temperaturrekorde und Sonnenschein sieht es für SWR3Land ja meistens gut aus – das gilt auch jetzt: Freiburg schafft die 30-Grad-Marke!

Der Sommer klopft an der Tür: Bereits heute werden Höchstwerte von mehr als 25 Grad erwartet, am Mittwoch sind regional begrenzt 30 Grad möglich. In Frage kommt dafür der Oberrheingraben. An der See sickert dagegen kühlere Luft ein, dort sind selbst 20 Grad nicht erreichbar. /V https://t.co/YxNW0rcoIh

Von Baden bis Mainz – die regionale Wettervorhersage

Wie wird das Wetter in SWR3Land? Hier gibt es den Überblick für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Das Wetter für Baden-Württemberg

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind entlang des Oberrheins Temperaturen von knapp über 30 Grad möglich. Auch sonst ist in der Südhälfte Deutschlands überwiegend sonniges Wetter mit Temperaturen um 24 Grad angesagt. In der Nacht zum Donnerstag verlagert sich ein Tiefausläufer weiter südwärts. Während es in der Nacht im Norden Deutschlands gebietsweise schauerartig regnet, dürfte der Schwerpunkt der Niederschläge am Donnerstagnachmittag südlich der Donau sowie besonders an den Alpen liegen. Dabei kann es nach DWD-Angaben auch einzelne starke Gewitter geben. Auch die Temperaturen dürften dann im Süden nur noch 20 bis 27 Grad betragen.

Das Wetter für Rheinland-Pfalz

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt für Rheinland-Pfalz und das Saarland Temperaturen zwischen 26 und 29 Grad an. Es bleibt trocken und sehr warm, in der Vorderpfalz sind sogar 30 Grad drin. Bis zum Abend ist verbreitet mit Windböen aus Südwest zu rechnen. In der Nacht zum Donnerstag ziehen vereinzelt Wolken auf, Regen bleibt in den meisten Fällen aber aus. Es kühlt auf 15 bis 10 Grad ab.

Baden Im Nordschwarzwald gibt es Höchsttemperaturen von 24 Grad, im Breisgau sind bis zu 31 Grad drin. Dazu kommen immer wieder mal ein paar Schleierwolken, insgesamt schafft es die Sonne da aber gut durch. Am Donnerstag wird es wieder etwas kühler und um einiges bewölkter, es bleibt aber weiterhin warm. Stuttgart In den Ellwanger Bergen gibt es Höchsttemperaturen von 24 Grad und im Großraum Stuttgart sind bis zu 30 Grad drin. Oberschwaben Höchsttemperaturen von 24 Grad gibt es an der Argen und bis zu 29 Grad im Kreis Ravensburg. Mainz Höchsttemperaturen von 24 Grad gibt es im Westerwald und bis zu 30 Grad sind es entlang des Rheins.

