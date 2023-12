Der Humor-Meister der Finanzwelt.

WER: Bekannt wurde er durch seine Figur des schlecht gelaunten Steuerfahnders „Siegmund von Treiber“, der skurrile Finanztipps gibt. Er landete mit „Fuselanleihen“ in der Talk-Show Markus Lanz einen YouTube-Hit.

AKTUELLES PROGRAMM: In „Leben im Plus – Kabarett, Geld und mehr“ geht es um herrlich absurde Widersprüche in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Die Botschaft: „Wenn man über etwas lachen kann, ist es nicht mehr ganz so schlimm.“