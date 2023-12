per E-Mail teilen

Ihr habt ihn mit schräger Frisur im Kopf – in der gleichen Farbe wie sein Humor: Tiefschwarz! Seit 15 Jahren ist Ingo Appelt schon im Comedy-Geschäft, mittlerweile mit neuer Frisur und neuem Programm. „Besser … ist besser“ heißt es, aber das Beste aus seinen 15 Jahren Comedy bringt Ingo Appelt zum Comedy Festival mit.

Bad Boy is back!

Wo andere aufhören, fängt er erst an. Charmant böse klärt Ingo Appelt auf über Männer, Frauen und Til Schweiger.

Deshalb trägt Ingo Appelt Glitzer-Klamotten!

Was Ingo Appelt von Fitness-Nazis, Intervallfasten und Kindern bei der Arbeit hält? Im Live-Talk beim SWR3 Comedy Festival packt er aus!

Besser ist besser - Bad Ass Ingo!

Gewichtsprobleme sind Ingo Appelt ein Anliegen, das ihm schwer auf dem Herzen liegt.

Der Frauenversteher: Ingo Appelt

Steckbrief

Typisch Ingo: Schwarze glatte Haare, Kurzhaarschnitt, den Pony zum Zipfel geformt – so hat es damals mit Ingo Appelt angefangen. Seit über 15 Jahren ist er schon im Geschäft und sorgt mit seinem schwarzen Humor für böse Witze. Seine Lieblingsthemen: Männer, Frauen, Liebe und Sex.

Ein Grund für Frauen ihn live zu sehen: Wenn er was kann, dann mit Frauen umgehen: „Warum seid ihr hier? Weil eure Männer euch langweilen. Und ich darf den Karren jetzt wieder aus dem Dreck ziehen…“

Ein Grund für Männer ihn live zu sehen: Er deckt auf, was eure Frauen denken, was sie fühlen und wie ihr sie besänftigen könnt.

On Tour: Ingo ist einfach überall. Er ist Dauergast in Fernsehsendungen und die Liste seiner Auftritte in ganz Deutschland ist endlos lang.