Mehr als 20 Comedians, 60-Minuten-Shows zum günstigen Preis, kostenfreies Rahmenprogramm und vieles mehr. Das ist das SWR3 Comedy Festival in Bad Dürkheim.

Was ist das SWR3 Comedy Festival?

Beim SWR3 Comedy Festival stehen mehr als 20 Comedians im rheinland-pfälzischen Bad Dürkheim auf fünf Bühnen. Mit diesem Event bringen wir große Stars, Newcomer und Talente zusammen.

Fünf Bühnen

Aufführungen gibt es in der Salierhalle, dem Kurhaus, Open Air im Kurpark vor der Brunnenhalle, sowie dem Dürkheimer Haus. Auch auf einer Open-Air-Bühne auf dem Schlossplatz finden Auftritte statt. Neben den bekannten Größen haben immer auch New Comedians die Gelegenheit, ihre Show zu präsentieren. Für sie gibt es eine eigene New-Comedy-Bühne im Dürkheimer Haus.

Festival-Radio, Live-Stream & Co

Ein kostenfreies Rahmenprogramm bietet Comedy-Fans die Gelegenheit, die Künstler in Live-Interviews und bei Kurzauftritten zu sehen. Begleitet wird die Veranstaltung an allen Festivaltagen durch das SWR3-Festival-Radio live vor Ort in der Bad Dürkheimer Innenstadt, einen Video-Livestream auf SWR3.de sowie Aktionen in den sozialen Netzwerken.

Auf einen Blick