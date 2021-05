Eigentlich war „Wumms!“ eine Fernsehshow, die 2015 im NDR-Fernsehen lief. Und eigentlich war das Projekt abgeschlossen. Aber dann kam funk! „Hey! Das ist ja wohl die perfekte Plattform für sportverrückte Comedy-Chaoten wie uns!“ Das oder so etwas Ähnliches mussten sich die Wumms!-Macher Freddy Radeke und Jakob Leube wohl gedacht haben…

Ein halber Wumms im Live-Talk

Jakob von WUMMS ist ohne seinen Partner Freddy gekommen. Der war im Krankenhaus … weil er Papa geworden ist. Die beiden betreiben einen sehr erfolgreichen Fußball-Kanal. Im Interview verrät Jakob unter anderem, was ein Bad Dürkheimer nie sagen würde.

Die Macher von WUMMS

Tweets, Posts, Memes, Videos und alles, was für Social-Media-Satire taugt, hauen Freddy und Jakob raus wie am Fließband. Außerdem laufen ihre Kolumne „Wumms! – Sportnews“ mit Comedy-Moderator Micky Beisenherz und „Dinge, die … niemals sagen würde“ in der NDR-Satireshow extra 3. Ihr Motto: Wumms! geht dahin, wo's weh tut (also den anderen).

Wie kam es zur Idee?

„Durch aufwendige, statistikbasierte, zielgruppenorientier... bei einem Bier in der Kneipe!“ Ehrlich sind sie definitiv. Genau wie ihre Satire. Wumms! ist Sportbegeisterung pur – mit Herzblut. Ein Statement gegen Kommerz, für Fairness und gegen Hass und Gewalt. Aber mit Boateng als Nachbar! Wumms! sind nah an ihren Followern und lassen sich gerne auch mal auf Diskussionen ein – fast jeden kommentierten Post kommentieren sie zurück, reagieren immer auf das, was die Sportfans bewegt.

Deshalb haben wir sie für euch zum SWR3 Comedy Festival eingeladen. Kommt zur Live-Bühne, erlebt die Wumms!-Macher im Interview mit SWR3-Morningshow-Moderator Kemal Goga, seht ihre Highlights und lacht mit uns!

WUMMS-Youtube-Channel