Wenn man ein Kind bekommt, spricht man oft nur noch in der dritten Person über sich. Warum ist das so? Macht man das nur bei seinem Kind oder auch im Gespräch mit anderen? Fragen über Fragen...

Elternsorgen kommen von allein

Wenn man ein Kind bekommt, verändert sich die Persönlichkeit. Vieles was ich früher an Eltern – zum Beispiel an meinen eigenen – nervig fand, erscheint plötzlich total vernünftig: „ Schreib bitte eine SMS, wenn du ankommst, Sebastian! “, ruft meine Mutter immer noch, selbst wenn ich nur 10 Minuten mit der Straßenbahn fahre. „ Damit ich weiß, dass dir nichts passiert ist. “

Man macht sich plötzlich sehr viel Sorgen. Leider schreibt mein Sohn, acht Monate alt, noch keine SMS, wenn er gut mit dem Kinderwagen im Park angekommen ist. Aber zum Glück seine Mutter, mit der er noch meistens unterwegs ist.

Und man beginnt von sich in der dritten Person zu sprechen: „ Will der Kleine mal den Papa umarmen? “

Der Papa würde sich freuen, wenn du den Pastinake-Süßkartoffel-Kürbisbrei in deinen Mund und nicht in die Nasenlöcher… na gut. Jetzt muss der Papa wieder alles sauber machen. Dabei ist er doch so müde, weil der Papa heute Nacht siebzehnmal aufgeweckt wurde… Ja, jetzt muss der Papa weinen.



Der Papa weint gerade viel. Aber das sind nur Freudentränen, weil du endlich einen Löffel Brei in den Mund… oder doch nicht, da kommt es wieder raus. Jetzt ist das neue Sofa voll mit Kürbis. Vielleicht war das doch keine gute Idee von deinem Papa mit dem weißen Sofa… Was wird da nur die Mama sagen, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommt?

Leider spreche ich auch mit meiner Freundin nur noch in der dritten Person. „ Der Papa würde sich wahnsinnig freuen, wenn die Mama auch mal ausnahmsweise den Abwasch machen würde. “ oder „ Ja, der Papa hat schon gestaubsaugt! Sei nicht so gemein zum Papa, sonst muss er wieder weinen. “ Leider passiert mir das inzwischen auch in der Öffentlichkeit.