Ein tanzender Otter, eine resignierte Eule und fliegende Robben: Das gibts nur bei den Comedy Wildlife Photography Awards! Klick dich hier durch die lustigsten Finalisten-Bilder!

Comedy Wildlife Photography Awards 2023 werden vergeben

Es ist wieder soweit: Die Comedy Wildlife Photography Awards werden vergeben und kaum eine Preisverleihung macht mehr Spaß als diese. So habt ihr Tiere noch nie gesehen: Wer hätte gedacht, dass in dem einen oder anderen Otter eine Primaballerina steckt?

Bildergalerie mit den lustigsten Fotos der Nominierten

Die Finalisten-Fotos sind inzwischen veröffentlicht. Ganz ehrlich? Wir lieben JEDES dieser Bilder! Den Sieg hätten sie alle verdient. Schaut euch hier unsere Top-10 an:

Wildkatzen mit Meme-Potenzial

Wir fühlens! Warum sind uns die Tiere auf den Bildern so viel ähnlicher, als uns lieb ist? Dieser Moment, wenn die Eule einfach genau so aussieht wie ich, wenn der Fahrer nicht blinkt ... Oder Pinguine, die cooler vor dem Club anstehen als man selbst! Die Lieblingssprüche aus der SWR3-Redaktion haben wir über die Bilder gepackt und so Memes gebaut. Welche Sprüche fallen euch ein? Verratet es uns in den Kommentaren unter dem Artikel!

Abstimmen könnt ihr für euren Favoriten auf der Homepage der Comedy Wildlife Photography Awards.

Wenn der Kampf zwischen zwei Kängurus so elegant aussieht wie ein Walzertanz, wisst ihr, dass ihr bei den Comedy Wildlife Photography Awards seid! © Wayne Sorensen / Comedy Wildlife Photography

Was sind die Comedy Wildlife Photography Awards?

Die Comedy Wildlife Photography Awards finden jährlich statt. Gekürt werden die lustigsten eingereichten Bilder von Foto-Anfängern, -Amateuren und -Profis – ohne Anmeldegebühr oder sonstige Hürden.

Paul Johnson-Hicks hat die Awards mitgegründet. Er möchte mit den lustigen Fotos auf einen durchaus ernsten Hintergrund aufmerksam machen – das aber eben auf eine positive Art: