Alle Kommissare und Kommissarinnen sind kaputt. Doch mit einem perfekten Leben wären sie auch nur halb so erfolgreich. Deshalb klärt nur der Alki-Kollege Günther die Fälle. Zumindest sieht das Sebastian Lehmann so.

Warum sind im Fernsehen eigentlich alle Kriminalpolizisten Alkoholiker, medikamentenabhängig oder spielsüchtig? Männer wie Frauen tragen abgewetzte Lederjacken, rauchen zu viel und riesige Augenringe zeugen von durchzechten Nächten in zwielichtigen Strip-Clubs. In ihren zugemüllten Wohnungen hängen Fotos von zerstückelten Leichen an den Wänden.

Kaum ein Berufsstand kommt im Fernsehen so schlecht weg wie Polizisten in der Mordkommission. Nicht mal Immobilienmakler sind solche Versager im Leben wie die bei der Kripo. Trotzdem sind sie alle total gut in ihrem Beruf. Je schlechter es ihnen geht, desto schneller klären sie ihre Fälle auf. Verkatert und übermüdet stehen sie am Tatort und finden trotzdem sofort das wichtige Indiz, das die Spurensicherung natürlich übersehen hat.

Kriminalpolizisten sind die Künstler von heute. Künstler durften früher auch schön über die Stränge schlagen, man erwartete es sogar von ihnen. Heute posten Künstler woken content auf Instagram und können komplizierte Anträge für Corona-Überbrückungshilfe ausfüllen.

Ich denke mir einen Fernseh-Krimi mit einem sympathischen Hauptkommissar aus, der sein Leben im Griff hat. Er trinkt höchstens mal ein Naturradler, kauft nur im Biomarkt ein und klärt als Vegetarier seinen Kripo-Kollegen am Currywurststand auf, dass ihr Fleischkonsum den Klimawandel befördert und ihre Blutgefäße verfettet. Seine Frau ist erfolgreiche Juristin und für die gemeinsamen Drillinge Ina, Tina und Lina nimmt er sieben Jahre Elternzeit, die er in Bullerbü, Schweden verbringt. Zusammen mit ihrem Golden Retriever und dem weinroten Tesla wohnen sie in einem Null-Energie-Haus am Stadtrand und gehen im Urlaub acht Wochen Wandern auf der Schwäbischen Alb statt nach Malle zu fliegen.

Leider hat er noch nie einen Mordfall aufgeklärt. Seine Kollegen lieben ihn trotzdem, weil er an Weihnachten allen selbstgebackene vegane Plätzchen ohne Zucker schenkt, die sogar besser schmecken als die mit Fleisch. Doch wenn mal wieder ein böser Serienmörder wütet, müssen sie von der Spurensicherung doch seinen Alki-Kollegen Günther anrufen, der mit seinem Kumpel, dem Immobilienmakler, in einer Kneipe am Tresen hängt und sexistische Witze reißt. Im Fernsehen können halt nur die Schlechten das Schlechte in der Welt aufklären.