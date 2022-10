per E-Mail teilen

Das mache ich bei SWR3: Entweder bin ich als Redakteurin im Einsatz oder ich spiele als Reporterin „Karla Kolumna“ in SWR3-Land (nur ohne den coolen Roller).

So würde man mich zitieren:

Make it gooooood

(Denglisch ist meine liebste Fremdsprache.)

SWR3 Sandra Tiersch

Diesen Song höre ich immer: den jeweils neuesten Song von meiner Lieblingsband OneRepublic, gemixt mit Status Quo/ Queen/ Eagles-Songs, mit denen ich aufgewachsen bin

Das mag ich an SWR3Land am meisten: SPÄTZLE! Und, dass ich hier als Weinliebhaberin so überhaupt gar nicht auffalle (im Gegensatz zu meiner Heimat, dem Allgäu).

Darüber lache ich: über so ziemlich alles von Comedian Michael McIntyre und über Outtakes (oft mehr als über den eigentlichen Film)

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Friends, Gilmore Girls, Chicago Fire – wilde Mischung, ich weiß.

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: das ständige Chaos auf meinem Schreibtisch (es kommt nur leider immer wieder zurück)

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: ziemlich vielen (Winter-)Sportlern und für die tägliche Dosis „Awwwwww“: goodnews_movement

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten:

Buchmaier? Mit: A-I-E-R? – JA, GENAU!!!!

Was ist dein Partytrick? – Ein Spagat! Klappt immer und überall, nur nicht mit jeder Jeans!

Meine Lieblingsbilder (Selfies) von mir auf dem Handy