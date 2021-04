Das mache ich bei SWR3: Alles

So würde man mich zitieren:

Ein Spleth für alle Fälle.

Diesen Song höre ich immer: Dududulalalahmhmhm

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Hat was von einer Großfamilie.

Darüber lache ich: Kreative Ausflüge von: Andreas Müller, Janitz & Barsch, Wirbitzky & Zeus

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Länderspiel-SERIE bei EMs oder WMs

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: mich

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: Das sind schon ein paar auf FB und Twitter – keine Ahnung wo ich sonst noch angemeldet bin aber da folge ich wohl auch Leuten ;-)

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten:

Was sind deine Hobbys? Lesen, malen und mit Freunden Fußball spielen.

Wie bist du zum Radio gekommen? Mama hat mich hingefahren und da gelassen.

Darfst du die Musik selber zusammenstellen? Titel darf ich selbst aussuchen aber nicht spielen....spielen darf ich die, die andere aussuchen....das spiel ich übrigens auch oft mit meinen Freunden...