Sebastian Lehmann ist in Freiburg groß geworden und damit mitten in SWR3Land. Mittlerweile lebt er mit seiner Familie in Berlin, doch im Herzen ist er immer noch Baden-Württemberg stark verbunden. So berichtet er regelmäßig in Elternzeit über die Beziehung zu seinen Eltern. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Ausgabe von Lehmanns Leben. In der Kolumne berichtet Sebastian Lehmann über Alltagsgeschichten und Dinge, die ihn zum Nachdenken bringen.