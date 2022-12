Steffi Tücking ist vor vier Jahren an einer Lungenembolie gestorben. Wir erinnern uns gemeinsam an eine großartige Moderatorin, einen warmherzigen Menschen und einen großen Fan von Rockmusik.

Am ersten Dezember haben wir eine halbe Stunde lang Songs für Steffi im Radio gespielt. Und natürlich war es rockig: mit Pearl Jam, Puddle Of Mudd, David Bowie, Fall Out Boy und vielem mehr, worüber sich Steffi gefreut hätte. Viele liebe Kommentare haben uns damals erreicht.

Hallo ihr Lieben,

ich finde das so toll, dass ihr der wunderbaren Steffi mit dieser halben Stunde die Ehre erweist, die sie definitiv verdient hat.

Ich hatte vor ein paar Jahren das Glück, mit ihr telefonieren zu dürfen. Es war ihr Quiz, was zwei Songs gemeinsam haben.

Und bevor ich live meine Lösung nennen durfte, konnte ich mit ihr über Rockmusik fachsimpeln.

Ein unvergessliches Erlebnis!

Sie war ein toller, warmherziger Mensch.

Es ist so wunderschön wie ihr an Steffi erinnert... ich habe seit Greeta van Fleet Tränen in den Augen...und das bei diesen Songs... DANKE!!!

Steffi war eine so großartige Moderatorin! Es war damals vor vier Jahren so ein großer Schock und ich habe so gehofft, dass ihr heute was bringt! Ich werde Steffi immer in meinem Herz bewahren und nie vergessen! Wenn Steffi Sendung hatte war Hören Pflicht und ich habe sie schon auf vielen Festivals erlebt, auch noch damals bei SWF3!

Ich kann mich richtig in Steffi reinfühlen – im Winter mit den Hunden draußen – danach aufwärmen zu Hause und dieses tolle Lied von Pearl Jam hören...

Steffi war klasse, ich fand’s sie toll seit sie vor gefühlten 100 Jahren Formel 1 moderiert hatte und dann auf eurer Sendung – so warmherzig und humorvoll – einfach klasse – werde heute Abend meiner Zeit auf sie anstoßen! In guter Erinnerung. Grueße aus San Diego

SWR3 erinnert an Steffi Tücking

Es war Samstag, in der Nacht zum ersten Dezember 2018, als unsere Moderatorin Stefanie Tücking im Alter von 56 Jahren völlig überraschend starb. Sie erlag einer Lungenembolie. Es war eine traurige Nachricht für uns hier bei SWR3. Und es war eine traurige Nachricht für die vielen Menschen, die Steffi geliebt haben.

Wo Musik war, war auch Steffi Tücking

Steffi Tücking hat Generationen von Menschen für Musik begeistert. Radio war ihre Leidenschaft, Rockmusik ihre Liebe. Sie gehörte zu den größten Radiopersönlichkeiten Deutschlands.

Steffi war 30 Jahre lang eine der Stimmen bei SWR3. Sie hat im Laufe der Jahre die unterschiedlichsten Sendungen moderiert, von der Morningshow über die aktuelle Mittagssendung und Musikshows wie den Popshop, die ARD-Popnacht und zuletzt den SWR3 Club am Abend. Ganz besonders wenn es um Musik ging, um neue Bands, um die harten und rockigen Töne – dann war sie in ihrer Welt, da waren ihr Wissen und ihre Leidenschaft unerschöpflich.

Ich habe immer den Traum gehabt, Journalist zu werden. Ich dachte immer, das möchte ich gerne können. Ich habe das aber nicht studiert. Es war einfach nur, dass ich das machen wollte. Und die besten Journalisten, was Radio angeht, sitzen bei SWF3. Ich wusste das! Nicht, dass mir das irgendjemand erzählt hat. Ich wusste das, weil ich SWF3 früher immer gehört habe. Ich komme aus Kaiserslautern, aus dem Sendegebiet.

Ihre Leidenschaft war das Radio, aber Steffi hat auch Fernsehen gemacht. Eine Berühmtheit wurde sie mit der ARD-Kultsendung Formel Eins. Dafür bekam sie bereits im Alter von 24 Jahren die Goldene Kamera.

Für uns war sie aber am meisten Steffi, wenn sie mit ihren Hunden unterwegs war, wenn sie auf Motorrädern oder auf Pferden gesessen hat, wenn sie draußen an der Luft sein konnte. Wenn sie mit ihrer Familie zusammen war, mit Freunden an ihrem Lieblingssee im Elsass – reden, lachen, Musik machen. 'Kommt vorbei, kommt Schwimmen, kommt zu mir zum Essen, es ist für alle was da.'

Danke Steffi, danke Tück. Danke für die Einladung und danke, dass du genau so warst.

Beiträge nachhören 1.12.2018 Stefanie Tücking - ein Nachruf von Anno Wilhelm Dauer 1:40 min SWR3 Kollege Anno Wilhelm erinert an Steffi Tücking