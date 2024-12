SWR3 bringt euch Star-DJ Alle Farben zum SWR Sommerfestival nach Speyer am 27. Juni 2025. Er hat bereits die Main-Stages Europas größter Festivals bespielt und legt in Party-Hotspots wie Ibiza auf. Mit seinen zahlreichen Hits ist der Berliner bei den Dance Exporten „Made in Germany“ mittlerweile ganz oben angekommen und konnte bisher mehr als 35 Diamant-, Platin- und Goldauszeichnungen in ganz Europa und darüber hinaus ansammeln. Hier gibt's SWR3 Tickets oder unter 07221-300 300.

Datum: Freitag, 27. Juni 2025 Beginn: 21:00 Uhr

Einlass: 19:30 Uhr Ort: Technik Museum

67346 Speyer Veranstalter: SWR Sommerfestival Speyer Mitwirkende: Alle Farben

Support: Agatino Romero