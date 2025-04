Fury in the Slaughterhouse kommen am 27. Juni 2025 auf das Zeltfestival Rhein-Neckar in Mannheim! Freut euch auf viele Hits ihrer Karriere wie z.B. "Time To Wonder”, "Radio Orchid", "Every Generation Got Its Own Disease" oder auch "Won’t Forget These Days". Hier gibt's SWR3 Tickets oder unter 07221-300 300.

Datum: Freitag, 27. Juni 2025 Beginn: 19:00 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: Maimarktgelände/Palastzelt

68163 Mannheim Veranstalter: Zeltfestival Rhein-Neckar Mitwirkende: Fury in the Slaughterhouse