Max Giesinger kommt am 13.06.24 im Rahmen seiner Sommertour nach Landau! Ein Tag vor dem größten Public Viewing in der Pfalz tritt er auf dem Neuen Messplatz auf. Freut euch auf jede Menge Hits des erfolgreichen Singer-Songwriters aus Karlsruhe. Vor seinem Konzert könnt ihr euch auf der SWR3 Party schon einmal in Stimmung bringen! Tickets gibt's u.a. beim SWR3 Service Center oder unter 07221-300 300. Für SWR3 Clubmitglieder günstiger!