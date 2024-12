per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Stellt den imaginären Stiefel raus und dreht das Radio auf: Wir haben Spielsteinpakete für euch! So seid ihr dabei. ⬇️

Die Chance für alle auf Spielstein-Pakete

Bunte Steine, grenzenlose Fantasie und garantiert keine Langeweile: Mit diesem Gewinnspiel bringt SWR3 Farbe und Spielspaß in die kalte und dunkle Jahreszeit. Für alle – Kinder, Jugendliche, Erwachsene, ... Bei Spielsteinen sind sich alle einig! 🙏

Wir haben ganze Pakete an Spielsteinen für euch klar gemacht und verlosen die Überraschungspakete im Wert von je 1.000 Euro – am 6.12. zu Nikolaus im Radio und zusätzlich auf Whatsapp! Abonniert einfach den SWR3 Kanal. Dort bekommt ihr einen exklusiven Link!

So könnt ihr im Radio gewinnen 📻

Über den ganzen Nikolaus-Tag hinweg habt ihr die Chance, Überraschungspakete zu gewinnen: Der Nikolaus-Elch ist euer Zeichen. Wenn ihr ihn im Radioprogramm hört, heißt es schnell sein! Legt euch am besten schon vorher alles bereit, was ihr dann braucht – so läufts:

🎅 Achtet am 6.12. zwischen 6 und 18 Uhr stündlich auf den Nikolaus-Elch in SWR3

👂 Hört ihr ihn im Radio , heißt es schnell unter der folgenden Nummer anzurufen:

📞 0 180 2 929 100 (pro Anruf 6 Cent)

🏆 Ob ihr eines der 12 Spielstein-Pakete gewonnen habt, erfahrt ihr schon wenig später.

Ho, Ho, Ho! Bei uns nicht vom Weihnachtsmann, sondern von unserem Elch. Wie das beim SWR3 Elch klingt, hört ihr hier:

Ho Ho Ho! 🎅 28.11.2024 So klingt der SWR3 Elch zu Weihnachten! Dauer 0:09 min Ho, Ho, Ho! Die drei berühmten Worte kennt man sonst vom Weihnachtsmann. Wie sie beim SWR3 Elch klingen, hört ihr hier. Im Radio hören und anrufen!

Hinweis zum Gewinnspiel IMAGO Imaginechina-Tuchong / Lego Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Gewinnspender ist die LEGO GmbH .

Infos findet ihr in den Teilnahmebedingungen. Radio hören lohnt sich aber so oder so: Gute Musik, die beste Unterhaltung, die neusten Infos – und die coolsten Aktionen: Hier SWR3 einschalten und nichts verpassen!

Musik, Nachrichten, Service & Comedy Jetzt das SWR3 Webradio einschalten! SWR3 hören von überall auf der Welt – mit unserem Webradio kein Problem. Einschalten, Spaß haben!

Was ist im Überraschungspaket enthalten?

Ob Forschungsschiff, technischer Mars-Rover, Sportwagen, bunte Gebäude oder Eisenbahn für die Kleinen – hier seht ihr, was im Überraschungspaket enthalten ist.

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel um ein Bausteine-Spiele-Set, das von SWR3 veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts - vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Gewinn

Ein Überraschungspaket von LEGO

Teilnahmeberechtigung

Das Mindestalter für die Teilnahme an der Gewinn-Aktion ist 14 Jahre.

Durchführung des Gewinnspiels im Radio-Programm von SWR3

Sobald man am 6.12.2024 zwischen 6 Uhr und 18 Uhr den SWR3 Nikolaus-Elch im Programm von SWR3 hört, kann man sich auf der Gewinnspielhotline 01802 929 100 (pro Anruf 6 Cent) fürs Gewinnspiel registrieren.

Die Gewinnpakete werden unter allen teilnahmeberechtigten Gewinnspielteilnehmern verlost. Die Namen der Gewinner:innen werden im Programm genannt, außerdem werden alle Gewinner:innen per Mail informiert. Sofern die Gewinnerin/der Gewinner sich auf diese Benachrichtigung nicht innerhalb von zwölf Stunden zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist der SWR nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Durchführung des Gewinnspiels bei Whatsapp

Wer den SWR3 Whatsapp-Kanal abonniert hat, kann sich für das Whatsapp-Gewinnspiel registrieren. Unter allen Teilnehmenden werden Überraschungspakete mit Spielsteinen verlost.

Der Link wird in den Whatsapp-Kanal gepostet. Teilnahmeschluss ist der 9.12.2024 (8 Uhr).

Die Gewinnpakete werden unter allen teilnahmeberechtigten Gewinnspielteilnehmern verlost. Die Gewinner:innen werden per Mail informiert. Sofern die Gewinnerin/der Gewinner sich auf diese Benachrichtigung nicht innerhalb von zwölf Stunden zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist der SWR nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Hinweise zum Gewinn

Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in andere Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar (auch nicht innerhalb der Familie), ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt.

Sonstiges

Bei dem Gewinn handelt es sich nicht um vom SWR verantwortete Produkte. Verantwortlicher Hersteller ist die LEGO System A/S, Dänemark.

Die Versendung des Gewinnpaketes erfolgt durch den Gewinnspender, die Firma LEGO, frei Haus. Zu diesem Zweck werden die Gewinnernamen und Gewinneradressen an den Gewinnspender und auch an das ausführende Logistikunternehmen weitergegeben.

Die/der Teilnehmende erklärt sich damit einverstanden, dass ihre/seine persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden.

Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer erklärt sich auch damit einverstanden, dass ihr/sein Name, ihr/sein Wohnort sowie Gespräche mit ihr/ihm im Programm von SWR3 veröffentlicht werden.

Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmer:innen stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf https://www.swr3.de/datenschutz.

Der SWR ist in diesem Zusammenhang auch berechtigt, die Daten der Gewinnerin/des Gewinners an den Kooperationspartner und dessen Ausführungsgehilfen zu übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen.

Der SWR ist ebenso berechtigt, den Namen, den Wohnort der Gewinnerin/des Gewinners, zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiterzugeben.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder den Spielmodus zu ändern. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmenden stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR oder die LEGO GmbH zu.

Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Spender der Gewinnpakete ist die LEGO GmbH, Grasbrunn.