Tim King renovierte sein Elternhaus und entdeckte dabei ein Weihnachtsgeschenk, das er schon vor mehr als 40 Jahren hätte bekommen sollen. Hier die Geschichte!

Die Geschichte spielte sich in Illinois in den USA ab. Timothy King half seinen Eltern, ihr Haus zu renovieren, als er ein Weihnachtsgeschenk in der Wand entdeckte. Und das Beste: Es war sogar noch für ihn!

Renovierung: Geschenk in Wand gefunden

Tim renovierte in seinem Elternhaus das Badezimmer und wollte seine Arbeit wohl gründlich machen. Er schaute in eine Öffnung, nachdem er einen Medizinschrank abgehängt hatte, um sicherzugehen, dass sich dort auch nichts versteckte, erzählte er dem Magazin People. Doch genau das war der Fall. Er zog ein Geschenk aus der Wand, auf dem sein Name stand.

Auf Instagram postete er nach Weihnachten ein Video von dem besonderen Fund und schrieb darüber #christmasmiracle. Das Geschenk war in Disney-Papier gewickelt und in Handschrift stand sein voller Name Timothy darauf, wie auf dem Video zu sehen ist. Er wartete mit dem Öffnen, bis seine Mama dabei war, die konnte sich jedoch nicht erinnern, das Geschenk jemals gekauft zu haben.

Was war in dem Geschenk und wie kommt es in die Wand?

In dem lang verschollenen Geschenk fand Timothy Flugzeugmodelle zum Spielen. Diese sind im wohl im Jahr 1978 auf den Markt gekommen, deswegen vermutet er, dass das Paket wohl seit rund 46 Jahren eingeschlossen in der Wand war. Timothy war zu diesem Zeitpunkt sechs Jahre alt. King erklärt dem Magazin, das seine Eltern Geschenke auf dem Dachboden versteckten und die Schachtel wahrscheinlich in einen Kriechkeller fiel, ohne dass es jemand bemerkte.