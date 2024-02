bei Facebook posten

bei Mastodon posten

in Pocket speichern

mit Whatsapp teilen

bei X posten

per E-Mail teilen

Du studierst Informatik oder hast einfach so Lust am kreativen Programmieren? Du kennst dich mit Web-Entwicklung aus und die Buchstabenkolonnen „PHP, MySQL, HTML, XML & Co.“ sagen dir was? Dann zeig uns, was du kannst!