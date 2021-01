Er wolle einen Song so ähnlich wie Got To Give It Up von Marvin Gaye, sagte Sänger Robin Thicke zu Produzent Pharrell Williams. Kurz darauf werden die Single Blurred Lines und das sexy Video zum weltweiten Hit. "Das ist ein Plagiat", beschwerten sich die Erben von Marvin Gaye und verklagten Robin Thicke und Pharrell Williams erfolgreich.