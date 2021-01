Shout, dieser kraftvolle Protest-Song war 1985 der erste Nummer-1-Hit für das britische New-Wave-Duo Tears For Fears. Roland Orzabal und Curt Smith verkauften über 800.000 Singles und legten damit den Grundstein für eine Welt-Karriere. Auch das Album Songs From The Big Chair mit dem weiteren Nummer-1-Hit Everybody Wants To Rule The World wurde mit 7 Millionen verkauften Exemplaren zum globalen Erfolg.