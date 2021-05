Total Eclipse Of The Heart – Bonnie Tyler

Mit der Single Total Eclipse Of The Heart feierte die walisische Sängerin Bonnie Tyler 1983 ihren größten Chart-Erfolg, hatte dabei aber auch ein wenig Glück. Denn der Komponist Jim Steinman, der eigentlich die Hits für Meat Loaf schrieb, war gerade mit dem Rock-Sänger verkracht. Als Bonnie Tyler anfragte, bekam sie Jim Steinmans fertiges Stück Total Eclipse Of The Heart, eine opulente Rock-Hymne. Bonnie Tyler war gleich begeistert und der Song passte perfekt zu ihrem rauchigen Gesang.