Konzerte während Corona sind nicht möglich? Einfach SWR3 hören statt vor der Bühne stehen! Der englische Songwriter James Bay hat eine Unplugged-Session im Omeara Club in London aufgenommen und macht euch zum Publikum.

2015: Auftritt beim SWR3 New Pop Festival. 2018: auf Tour mit den Rolling Stones. 2020: Weltstar-Status. James Bay ist bekannt dafür, in dunklen Klamotten, mit Gitarre und Hut auf der Bühne zu stehen und die Fans mit seiner gewaltigen Stimme zu beeindrucken. Für seine Singles „Let It Go“ und „Hold Back The River“ wurde er vielfach ausgezeichnet. Er zählt zu den größten Songwriter-Talenten: Schon mehr als 1 Million Menschen folgen ihm bei Instagram, wo er während des Lockdowns Gitarren-Stunden per Video gegeben hat.

Unplugged-Session ab 19 Uhr im Radio

Auch jetzt ist James Bay für seine Fans da: In London hat er ein Konzert aufgezeichnet – und ihr könnt es im Radio hören. In SWR3 gibt's ab 19 Uhr die ganze Unplugged-Session.

Hier im Video spielt James die Songs „If You Ever Want To Be In Love“, „Hold Back The River“ und die neue Single „Chew On My Heart“.

Es geht darum wahnsinnig verliebt zu sein. Nach diesen harten Monaten auf der ganzen Welt ist es so aufregend, Musik zu veröffentlichen, zu der wir alle aufstehen und herumspringen können. James Bay über seine neue Single, Instagram