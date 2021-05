Kylie Minogue oder vielleicht doch lieber Beyoncé? Auch an diesem Donnerstagabend gibt's für SWR3Land nur die beste Livemusik. Aber welche?

Von 20 bis 21 Uhr spielen wir am Donnerstagabend (27.05.) ein Stunde lang Livemusik. Welches Live-Konzert läuft, das darf SWR3Land entscheiden! Noch bis Donnerstagmittag um 12 Uhr kann abgestimmt werden.

Queen of Disco-Pop oder die Königin des R'n'B? Kylie Minogue Beyoncé Abschicken

Kylie Minogue – Die Queen of Disco-Pop

Seit Mitte der 80er Jahre sorgt Kylie für gute Laune mit Pop-Hits wie The Loco-Motion, I Should Be So Lucky oder ihrer persönlichen Neuerfindung des Discosounds wie in Can’t get you out of my head.

Queen B – Beyoncè Knowles: der R'n'B-Megastar

Beyoncé – oder Queen B, wie ihre Fans sie nennen – ist eine der stärksten Frauenstimmen der R'n'B-Szene und das seit knapp 20 Jahren. Wenigen gelingt nach einer Karriere in einer Band eine so starke Solo-Karriere und das in so vielen veschiedenen Bereichen.

Ob Musik, Konzerte, Unterhaltung, Mode oder Empowerment! Musikalisch überzeugen vor allem die Liveversionen von Queen B. So sind Hits wie Crazy in love, Déjà Vu oder Single Ladies live noch intensiver als die Studioaufnahmen!