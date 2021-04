Lange war sie die unangefochtene Queen of Pop – Madonna. Ist es an der Zeit für die Diva das Zepter an Pop-Megastar Ariana Grande weiterzugeben?

Von 20 bis 21 Uhr spielen wir euch am Donnerstagabend (22.04.) ein Livekonzert. Welches Konzert läuft, das darf SWR3Land entscheiden! Die Abstimmung läuft bis Donnerstag um 12 Uhr.

Ariana Grande – die neue Queen of Pop?

Kaum eine aktuelle Pop-Künstlerin hat in den letzten Jahren so sehr polarisiert wie Sängerin Ariana Grande. Neben ihrer Musik war sie auch die erste Frau, die bei bei Instagram mehr als 200 Millionen Follower hatte.

Ariana Grande hat 2019 ihr erstes Live-Album aufgenommen: k bye for now. Auf dem ist die Sängerin nicht nur auf der Bühne und vor der Kamera aufgetreten. Sie hat an dem Album auch selber mitproduziert. Das Album beinhaltet die Songliste ihrer The Sweetener Tour aus dem gleichen Jahr. Natürlich sind auf dem Live-Album auch ihre Hits God Is A Woman, 7 Rings und Thank You Next.

Das sind die 10 besten SWR3-Unpluggeds

Ist Madonna immer noch die Queen of Pop?

Sie ist Sängerin, Produzentin, Songwriterin, Schauspielerin, Designerin und auch Regisseurin – es grenzt quasi an ein Wunder, dass die 62-Jährige nur die „Queen of Pop“ sein soll, wo sie doch auch noch so viele andere Dinge macht. Aber auch wenn fast alles was Madonna anfasst zu Gold wird, ist doch nichts davon so gülden wie ihre Musik.

Mit mehr als 300 Millionen verkauften Tonträgern ist Madonna nach den Beatles, Michael Jackson und Elvis Presley auf Platz vier der erfolgreichsten Künstler aller Zeiten und gleichzeitig die erfolgreichste Sängerin aller Zeiten.

Kein Karriereende von Madonna in Sicht

2015 startete Madonna anlässlich ihres Albums Rebel Heart ihre insgesamt zehnte Tournee. Innerhalb der rund sechs monatigen Tournee gab Madonna insgesamt 82 Konzerte. Neben den Hits ihres neuen Albums durften dabei aber Klassiker wie La Isla Bonita, Like A Virgin und Material Girl nicht auf der Setlist fehlen.