Es schneit,

an einem kalten grauen Morgen in Chicago

wird ein kleiner Junge geboren.

Seine Mutter weint,

denn wenn es etwas gibt, was sie im Moment nicht braucht,

dann ist es noch ein Kind, das sie durchfüttern muss.

Hey, versteht ihr nicht?

Das Kind braucht Hilfe!

Oder es wird eines Tages

zu einem wütenden jungen Mann heranwachsen.

Schau dich an, schau mich an.

Sind wir zu blind um das zu sehen?

Wenden wir uns nur ab

und schauen weg?

Die Welt dreht sich weiter

und ein hungriger kleiner Junge,

dem die Nase läuft

spielt draußen auf der Straße.

Der Wind weht eisig kalt im Ghetto.

Sein Hunger nagt in ihm.

Und er fängt an, sich nachts draußen rumzutreiben.

Er lernt, wie man klaut,

und er lernt, wie man kämpft – im Ghetto

Und eines Nachts, in seiner Verzweiflung

rastet ein junger Mann aus.

Er kauft sich eine Waffe, knackt ein Auto

Und versucht abzuhaun.

Aber er kommt nicht weit…

Und seine Mutter weint.

Eine Menschenmenge schart sich

um einen wütenden jungen Mann.

Gesicht nach unten, auf dem Boden

mit einer Waffe in der Hand.

Als ihr junger Mann stirbt,

wird wieder ein kleiner Junge geboren

an einem grauen kalten Morgen in Chicago

Hier …. im Ghetto.