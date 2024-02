The Cure oder doch lieber Depeche Mode? Auch an diesem Donnerstagabend gibt's für SWR3Land nur die beste Livemusik. Welche, das konnte SWR3Land entscheiden.

Von 20 bis 21 Uhr spielen wir am Donnerstagabend (01.07.) ein Stunde lang Livemusik. Welches Live-Konzert läuft, das hat SWR3Land entschieden.

Die Abstimmung ist bereits beendet.

Welches Live-Konzert wollt ihr hören? The Cure Live Highlights der Tour 1993 29,7%

Depeche Mode Tour Of The Universe: Barcelona 2009 70,3% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild der User von SWR3 und ist nicht repräsentativ.

Die nächste Möglichkeit, deine Lieblingslive-Musik ins Radio zu voten, gibt es in zwei Wochen.

Denn: Auch wenn es aktuell keine Live-Konzerte gibt, spielen wir regelmäßig Live-Musik im Radio. Zweiwöchentlich kann SWR3Land zwischen verschiedenen Live-Konzerten abstimmen, der Gewinner läuft donnerstags zwischen 20 und 21 Uhr bei SWR3.

Die größten Hits und ihre Geschichte

The Cure – das Heilmittel für ihre Fans

Die düsteren und oft melancholischen Lieder von Robert Smith und seiner Band The Cure trafen in den 80ern mitten in die schweren Herzen vieler junger Fans. 2019 wurde die Band in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. The Cure hat mit ihrem eigenen Sound nachhaltig auch andere, junge Bands beeinflusst, wie zum Beispiel CHVRCHES.

Die größten Hits und ihre Geschichte 25.11.2022 Friday I'm In Love – The Cure Dauer 5:19 min Wenn plötzlich Taxifahrer wissen, wer du bist, dann hast du es meistens geschafft. Spätestens seit Friday I'm In Love waren die britischen New-Wave-Rocker von The Cure auch in den Single-Charts angekommen. Dabei hatte Frontmann Robert Smith den Song in nur 30 Minuten fertig.

Depeche Mode – Konzerte wie heilige Messen

Die Konzerte der Band sind für Depeche-Mode-Fans wie Messen – Sänger Dave Gahan spielt all sein Charisma aus und die Fans singen jedes seiner Worte mit. Bandleader Martin Gore wandelt die eigentlich simplen New Wave Sounds für die Konzerte von Depeche Mode in große rockige Hymnen um.