Die größte Überraschung: Céline Dion singt trotz schwerer Krankheit und verzaubert die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Die Vorfreude auf die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris hätte kaum spannender sein können. Schon im Vorfeld hatte man spekuliert, dass Céline Dion auftreten wird. So richtig konnte man es aber lange nicht glauben, weil sie seit zwei Jahren an einer seltenen Nervenkrankheit leidet. Ihr erster Auftritt seit der Diagnose war daher die größte Überraschung des Abends.

Superstar Céline Dion beendete die Eröffnungsfeier kurz vor Mitternacht unmittelbar nach dem Entzünden des olympischen Feuers mit einem grandiosen Auftritt. Dabei stand sie in der ersten Etage des Eiffelturms unter den Olympia-Ringen im bodenlangen weißen Glitzerkleid und sang den Klassiker „L’Hymne à l’amour“ von Édith Piaf.

Dieser Comeback-Auftritt sorgte für viele Emotionen. Unsere Community und viele Fans sind vor lauter Liebe für den Superstar nahezu explodiert:

Ich hatte Tränen in den Augen, Celine hat den Eiffelturm zum Leuchten gebracht. 🥰

Der Auftritt war Mega und ihre Stimme war umwerfend nachdem sie unendlich viel über sich ergehen lassen musste und hoffe, dass es ihr evtl mal etwas besser gehen wird— ich drücke ihr so sehr die Daumen und ihre Wille so stark von daher schafft sie alles 🙏🙏🙏 die Eröffnungsfeier in Paris war sensationell.

Ich habe die ganze Zeit über gewartet ob sie wirklich auftreten würde. Mir war klar, dass es ziemlich am Ende sein würde, aber trotz all ihrer Beschwerden und Handicaps fand ich ihre Stimme immer noch grandios. Ich möchte nicht wissen, wie es ihr später, als sie in ihrem privaten Umfeld war, ging. Die Kraft, die sie in ihren Auftritt gelegt hat, forderte mit Sicherheit ihren Tribut. Danke für diesen überwältigenden Moment, als man die Grande Dame, Celine, wieder einmal erleben durfte.

Céline Dion selbst meldete sich nach ihrem Auftritt via Twitter zu Wort und wünschte viel Glück für die kommenden Spiele:

Let the games begin!🏅Sending love and luck to all competitors. - Celine xx… #paris2024 #openingceremony pic.twitter.com/84aJP9AGjw

Überraschendes Comeback für Céline Dion trotz schwerer Krankheit

Für Céline Dion war ihr Auftritt auf dem Eiffelturm bei der Eröffnungsfeier der erste seit ihrer Diagnose des Stiff-Person-Syndroms im Dezember 2022, einer seltenen neurologischen Störung. Die Krankheit hatte sie gezwungen, ihre Tourneepläne aufzugeben. Ihren letzten Live-Auftritt hatte sie im Frühling 2020 in New York. In einem Interview mit Vogue France im April deutete Céline Dion bereits ein mögliches Comeback an:

So wie ich es sehe, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder trainiere ich wie ein Athlet und arbeite sehr hart, oder ich schalte ab und es ist vorbei. (…) Mein Ziel ist es, den Eiffelturm wiederzusehen!

Céline Dion begeistert ihre Fans auf Instagram

Am 24. Juli postete Céline Dion mehrere Fotos von sich im Louvre-Museum und schrieb:

Jedes Mal, wenn ich nach Paris zurückkehre, erinnere ich mich daran, dass es so viel Schönheit und Freude auf der Welt zu erleben gibt. Ich liebe Paris und bin so glücklich, zurück zu sein! Danke an unsere wunderbaren Freunde im Louvre!

Doch Lady Gaga legte vor bei der Eröffnungsfeier von Olympia 2024

Bevor aber Céline Dion zu sehen war, machte Lady Gaga den Anfang: Der US-Superstar begrüßte die Zuschauer über Screens auf Französisch: „Bonsoir. Bienvenue à Paris“ . Auf einer goldenen Treppe performte sie „Mon truc en plumes“ von Zizi Jeanmaire. Der Auftritt sollte an das berühmte französische Kabarett erinnern, wie es zum Beispiel im Moulin Rouge zu sehen ist. Tänzerinnen und Tänzer begleiteten sie mit pinkfarbenen Püscheln und Fächern.

Lady Gaga bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024. picture-alliance / Reportdienste Sina Schuldt

Der Auftritt von Lady Gaga soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur übrigens nicht live stattgefunden haben. Auf ihrer Bühne seien während des Auftritts nur Fahnenschwinger unterwegs gewesen, demnach sei ihr Auftritt vorher aufgezeichnet worden.

Gerüchteküche brodelte über gemeinsamen Auftritt von Céline Dion und Lady Gaga

Die Gerüchte begannen, als ein paar Tage vor der Eröffnungszeremonie berichtet wurde, dass Céline Dion im Royal Monceau Hotel in der Nähe der Champs-Élysées untergebracht sei – dem gleichen Hotel, in dem auch Lady Gaga gesehen wurde.

Fans hatten Lady Gaga auch schon Tage vor der Eröffnungsfeier gesehen. Bedeckt mit Sonnenbrille und Cap verließ sie ein Restaurant im Zentrum von Paris. Ihr Verlobter Michael Polanksy soll auch dabei gewesen sein.

Die französische Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra heizte die Spekulationen an. Sie sagte in der TV-Sendung Bonjour auf TF1 sagte, dass Céline Dions Anwesenheit in Paris „ kein Zufall “ sei. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron äußerte sich begeistert über Dions Anwesenheit in Paris und deutete ebenfalls auf mögliche Überraschungen hin. Spekuliert wurde auch darüber, dass Céline Dion und Lady Gaga gemeinsam „La vie en rose“ von Édith Piaf performen würden. Das hatte der französische Journalist Thierry Moreau auf X angedeutet.

Info du soir :🚨@celinedion et @ladygaga ont répété en duo « La vie en rose » d’Edith Piaf.Céline Dion sera habillée par Dior avec une cape en plumes roses et noires…😉

Laut eines Lady-Gaga-Fans soll sie auf einem schwimmenden Flügel auf der Seine geprobt haben. Wirklich zu erkennen ist der Superstar auf diesem Bild jedoch nicht.

Laut eines Fans probt Lady Gaga hier auf der Seine in Paris für den Eröffnungsauftritt der Olympischen Spiele 2024. reddit.com/r/LadyGaga

Während der Eröffnungszeremonie klärte sich aber auf: Es war nicht Lady Gaga, sondern die französische Sängerin Juliette Armanet und der französische Pianist Sofiane Pamart, die an dem schwimmenden Flügel performten. Gemeinsam spielten sie John Lennons „Imagine“, während sie die Seine an dem brennenden Flügel entlang schwammen.

Spektakulärer Start der Olympischen Spiele 2024 in Paris

Rund 3.000 Künstlerinnen und Künstler waren bei der Eröffnungsfeier entlang der Seine dabei. Stellenweise tanzten 500 Tänzerinnen und Tänzer gleichzeitig verteilt an den Ufern und Dächern von Paris. Ihre Outfits wurden speziell für diese Eröffnungsfeier angefertigt, einige aus recycelten Materialien.

Die Olympischen Spiele haben offiziell am Samstag, den 27. Juli begonnen und werden 16 Tage lang andauern. Paris ist die erste Stadt, die die Sommerspiele zum dritten Mal ausrichtet.