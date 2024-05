Beim Campus Festival spielen Juli ein Power-Set. Hier lesen, wie sie es schaffen, dass die Fans „Perfekte Welle“ komplett genießen können.

Das ganze Publikum ohne Handy – bei einem der bekanntesten Songs. Das hat die Band Juli beim Campus Festival in Konstanz geschafft.

Deswegen brechen Eva Briegel und Juli „Perfekte Welle“ ab

Das Campus Festival hat sich schon die Stimmbänder aus dem Leib gesungen, als Juli während ihrer Songansage ruft: „Ihr seht aus, als könnte man das mit euch umsetzen! Gebt ihr mir mal eine kleine Welle?“ – und das Bodenseestadion schafft eine La-Ola-Welle von der ersten bis zur letzten Reihe. Dann beginnt die erste Strophe „Mit jeder Welle kam ein Traum, doch Träume gehen vorüber …“, der Text sitzt ab dem ersten Wort. Nach dem ersten Refrain bricht Juli den Song aber plötzlich ab. Wieso, seht ihr im Video:

Sie hat festgestellt, dass das Publikum den Song mitfilmt – anstatt den Moment zu genießen. Deswegen macht sie ein Angebot:

„In Perfekte Welle geht es darum, dass man das Leben leben soll, wenn es einem vor die Füße fällt. Und dass man so ein bisschen im Moment sein soll, wenn man grade da ist. Und dass man die Hände in die Höhe strecken soll, wenn man auf einem Konzert ist. Und das geht total schlecht, wenn man ein Handy drin hat, in der Hand. Ich hab bestimmt in meinem Leben schon 400 Konzerte mitgefilmt und kein einziges angeguckt. Und mein Angebot von mir persönlich an euch wäre: Ihr habt ja jetzt einen Refrain und eine Strophe auf Band, und mein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt, wäre jetzt: Wenn ihr die Handys wegsteckt, fangen wir nochmal von vorne an. Konstanz, haben wir einen Deal?“

„Deal!“ , entscheidet Konstanz. Die Handys kommen in die Taschen, die Hände in die Luft und Juli powert Perfekte Welle von vorne. Auch wir haben das Handy zur Seite gelegt und uns von der Welle tragen lassen.

Die Lyrics von „Perfekte Welle“ Mit jeder Welle kam ein Traum,

Doch Träume gehen vorüber,

dein Brett ist verstaubt,

deine Zweifel schäumen über,

du hast dein Leben lang gewartet,

hast gehofft, dass es sie gibt,

hast den Glauben fast verloren,

hast dich nicht vom Fleck bewegt.

Jetzt kommt sie langsam auf dich zu,

das Wasser schlägt dir ins Gesicht,

siehst dein Leben wie ein Film,

du kannst nicht glauben, dass sie bricht. Das ist die perfekte Welle,

das ist der perfekte Tag,

lass dich einfach von ihr tragen,

denk am besten gar nicht nach.Das ist die perfekte Welle,

das ist der perfekte Tag,

es gibt mehr als du weißt,

es gibt mehr als du sagst. Deine Hände sind schon taub,

du hast Salz in deinen Augen,

zwischen Tränen und Staub,

fällt es schwer noch dran zu glauben,

du hast dein Leben lang gewartet,

hast die Wellen nie gezählt,

hast das alles nicht gewollt,

das hast du viel zu schnell gelebt.Jetzt kommt sie langsam auf dich zu,

das Wasser schlägt dir ins Gesicht,

du siehst dein Leben wie ein Film,

du kannst nicht glauben, dass sie bricht. Das ist die perfekte Welle,

das ist der perfekte Tag,

lass dich einfach von ihr tragen,

denk am besten gar nicht nach.Das ist die perfekte Welle,

das ist der perfekte Tag,

es gibt mehr als du weißt,

es gibt mehr als du sagst. Stellst dich in den Sturm und schreist,

ich bin hier, ich bin frei,

alles was ich will ist Zeit,

ich bin hier, ich bin frei!

Stellst dich in den Sturm und schreist,

ich bin hier, ich bin frei,

ich bin hier, ich bin frei. Das ist die perfekte Welle,

das ist die perfekte Welle,

das ist der perfekte Tag,

lass dich einfach von ihr tragen,

denk am besten gar nicht nach. Das ist die perfekte Welle,

das ist der perfekte Tag,

es gibt mehr als du weißt,

es gibt mehr als du sagst.Das ist die perfekte Welle,

das ist der perfekte Tag dafür.

Das ist die perfekte Welle,

das ist der perfekte Tag.

Juli beim Campus Festival in Konstanz

Songs von Juli haben diesen besonderen Klang – beim Campus Festival spielen sie ein 45-Minuten-Power-Set, wie Sängerin Eva Briegel und Gitarrist Jonas Pfetzing uns im SWR3-Interview vor der Show erzählen. Mit Songs wie Elektrisches Gefühl, Geile Zeit, Wir beide, Regen und Meer und Perfekte Welle katapultieren sie uns in nostalgische Erinnerungen und die guten alten Zeiten. Worum es im Song Perfekte Welle geht, erleben die Besucher hautnah.

