Aufgebrezelt wie ein Star, in scharfen Pumps, für die du einen Waffenschein brauchst, gehst du jeden Abend in die Clubs. Die Männer starren dich und deine mit Gucci Accessoires behangenen Freundinnen an.

Niemand weiß, wen sie eigentlich von euch genau auf’s Korn nehmen,

denn, so durchgestylt, seht ihr alle gleich aus.

Jeder kennt dich und weiß um Deine krankhafte Sucht nach Aufmerksamkeit.



Keine Nacht lässt du aus! Gern wärst du eine Fußballerbraut.

Dabei hast du eigentlich mit Spielern überhaupt nix am Hut. Dir geht’s nur ums Geld.

Und so ein Millionärskicker wäre ja nicht schlecht. Mit Baseball-Spielern ist das ähnlich.

Doch über einen Zwei-Meter-Mann mit dickem Bankkonto könnte man ja reden!



Du suchst den Mann für’s Leben, aber es bleibt beim „One-Night Stand“.

Spring über deinen Schatten, schraub deine Ansprüche runter und du kommst weiter.

Aber das ist wohl eine Illusion! Und am Morgen danach bist wieder allein und irritiert.

Der Typ macht schon an der nächsten rum und dir bleibt ein fader Nachgeschmack.



Reg dich nicht auf, wenn sie dich als billiges Flittchen bezeichnen,

das tun sie, weil sie nur die Fassade sehen und nicht die Einsamkeit dahinter.



Du kannst kaum sitzen, weil deine Jeans zu eng sind.

Nicht schlimm, denn heute ist Damenwahl angesagt.

Und in deinem Portmonee ist mal wieder Ebbe.

Aber zumindest war dein Silikonbusen teurer, als ihrer.



Hm, du warst in Miami, weil’s dich nichts gekostet hat.

Aber den Rückflug hast du verpasst.

Dann warst du in Pornos zu sehen, in denen dich Typen verprügeln haben.....



Eins lass dir gesagt sein, ohne Frauen wie dich, wäre die Szene ärmer,

das Nightlife langweilig und fade. Und deine vermeintlichen Verehrer blieben

brav zu Haus bei ihre Ehefrauen.



Nimm’s mir nicht übel, aber du gehst stramm auf die dreißig zu

und die alten Tricks ziehen nicht mehr so richtig.

Du hättest es eigentlich wissen müssen. Irgendwann gehört jeder zum alten Eisen.



Also schwing die Hufe! Ein letztes Mal und sei Realist!