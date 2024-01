Zeig mir endlich deine Stärke.

Schließlich bist du sieben Jahre älter als ich.

Wo bleibt der Macho in dir?

Stattdessen bist du nur ein Abziehbild von mir.



Alles willst du immer ausdiskutieren – na, meinentwegen!

Immer soll ich die Glucke spielen und dich umsorgen.

Wie wär’s mal mit einer Gegenleistung – z.B. mal mein Haar streicheln?



Das, was junge, frische Liebe ausmacht, habe ich längst vergessen,

spiele die taffe Frau, und du den stillen Genießer.

Doch wenn du den starken Part übernehmen sollst,

benimmst du dich wie ein tiefgefrorener Truthahn.



Warum soll ich für alles zuständig sein?

Ich erwarte von dir, dass du deine Rolle als Mann spielst.

Doch du bist passiv und willst ständig verwöhnt werden.

Hand auf’s Herz: Bist du eigentlich schwul?



Du behauptest, du hättest dir Respekt verdient,

Aber ich glaube, du musst noch viel lernen.

Hast keine Ahnung, was wirkliche Liebe bedeutet.

Alles was du darüber sagst,

klingt wie aus einem schlechten Roman abgelesen.



Nein, ich will deine Mutter nicht kennenlernen.

Wirf deine Hemmungen über Bord und nimm mich mit Haut und Haaren.

Was ist denn daran so falsch, sich einmal richtig gehen zu lassen?