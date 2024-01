Schatz, aber ich weiß nicht, ob du spüren kannst, was ich kommen sehe.

Der Tag heute, die Sorgen heute haben mir die Luft zum Atmen genommen.

Du sprichst nicht mehr mit mir, ich höre dir nicht mehr zu.

Und zu sagen gibt es nichts mehr.

Weil alles längst gesagt ist.

Ich will dich nicht mehr,

brauche dich nicht mehr,

und sterbe.

Langsam.



Ob die Wunden nochmals heilen können?

Ob außer Narben noch etwas bleibt?

Tut dir das nicht weh?

Ich weiß nicht, ob und wie das aufhören könnte.

Aber: es macht keinen Sinn mehr, nach einem neuen Morgen mit neuen Farben zu suchen,

Die Wolken, die aufziehen, kann ich nicht mehr im Zaum halten,

und verjagen kann ich sie noch weniger.



Ich komme mir immer noch vor, als sei ich eingefroren,

meine Stimme eingefroren, mein Herz.

Und ich versuche mich an etwas zu erinnern, das ich längst vergessen habe.

Das ist das traurigste Lied, das ich in mir finden konnte.