Stell dir dich mal vor in Puschen und mit Pfeife. Und sie liegt im Bett und kuckt fern. So alt und labberig werde ich nie. Eure Liebe wird ungefähr so leuchten wie’n alter Pappendeckel. Aber deine Schuhe, die werden schön sauber sein. Sie hat ?nen Doktortitel in Besserwisserei und du wirst ein Meister werden im eleganten Weghören. Und Sex kannst du gleich vergessen. Und dann diese schönen Sonntage, mit Frühstück im Bett und so. Mit Amselgesang. Diese Amseln sind ihre Stricknadeln. Und die fressen dir die Seele raus, sperren dich ein und schmeißen den Schlüssel weg. Das Bad wird immer sauber sein, und die Küche immer aufgeräumt. Sie hat ein Diplom im Untern-Teppich-kehren,und du ?ne Eins im Verachten. Deine Socken riechen wie Engel. Aber dein Leben stinkt wie ein alter Käse. Und am Sonntag scheint dann die Sonne über ganz San Francisco und du weißt, dass du’s nie schaffen wirst. Weil du noch das Auto waschen musst und die Kinder in den Park bringen. Vergiss Sie. Nimm mich.