Die Damen frisieren sich nur deshalb so lange,

damit sie wissen, dass ihre Haare noch nicht ausgefallen sind.

Und die Herren sehen ungefähr so aus wie die Wasserspeier an einer gotischen Kirche.

Nur dass kein Wasser rauskommt, sondern Bier.



Diese ganze Stadt ist ein gigantisches Gurkenglas.

Und die Menschen die Gurken.

Und keiner weiß, ob in einem echten Gurkenglas nicht eventuell doch mehr los ist.



Jeder ist blond.

Und jeder ist schön.

Und wenn du Blond mit Schön kreuzt,

dann bekommst du Doof und Pflichtbewußt.



Und wenn du sie dann mit Doof und Pflichtbewußt konfrontierst,

dann werden sie ungefähr so rot wie Alarmleuchten.

Gut getarnte Persönlichkeiten mit roter Unterwäsche.



Das könnte Rotterdam sein, oder irgendwo anders.

Liverpool.

Rom.

Rotterdam ist überall.

Einsam ist überall.