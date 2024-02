Sie stehen in Gruppen herum.

Eine Lampe.

Licht auf den Gesichtern.

Halbmond, zunehmend.

Der Herzschlag stockt im Rhythmus der Trommeln.

Staub wirbelt hoch, legt sich wieder.

Geschichtenerzähler.

Wahrsager.

Wieviel Wahrheit du hier erfährst,

das hängt davon ab, wieviel Geld du hast.

Die Magie ist zerbrochen,

Staub auf den Teppichen der Händler.

Und jedes Geräusch, das auf dem nächtlichen Markt zu hören ist,

beschwört deinen Glauben.



Eine Maske?

Oder einen Spiegel?

Der Händler in seiner Kapuze hält mich fest.

Mit dem Spiegel kannst du dich selbst sehen,

mit der Maske die anderen,

oder das Gesicht deines Gottes.



Lektionen auf Pergament,

geschrieben am Nil,

hierhergebracht von schnellen Pferden.

Stimmen im Schatten.

Im Licht des Feuers tanzt die Kobra.

Sie lächelt die Flamme an.