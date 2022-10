Dean Lewis hat diesen Song für seinen Vater geschrieben. Vor drei Jahren bekam er eine schlimme Diagnose: ein aggressiver Krebs mit einer nur 25-prozentigen Chance, dass nächste Jahr zu überleben. Dean Lewis hat es das Herz zerrissen, denn sein Vater war immer sein bester Freund gewesen, zu ihm hat er aufgeschaut. Und das Beste: Er hat seinen Vater diesen Song dann sogar vorspielen können, als es ihm langsam wieder besser ging. Er gefiel ihm auch sehr gut, aber mehr als einmal könne er ihn nicht hören, hat er gescherzt.

Es war früh am Morgen.

Ich hatte eine Nachricht auf meinem Handy:

Meine Mutter.

Komm bitte nach Hause.

Ich gehe vom Schlimmsten aus.

Wie kannst du uns einfach alle so zurücklassen?

Es gibt noch so viel zu bereden, aber so wenig Zeit!

Wie verabschiedet man sich von jemandem, der dein ganzes verdammtes Leben da gewesen ist?

Von dem du deinen Namen hast, und deine Augenfarbe.

Wenn ich in dein Gesicht schaue, sehe ich mein eigenes.

Wie findet man die richtigen Worte für so jemanden?

Wenn ich es nicht konnte,

hast du immer das Beste in mir gesehen.

Ob ich recht hatte oder nicht,

du warst immer an meiner Seite.

Aber jetzt habe ich Angst davor,

wie das Leben ist, wenn du nicht mehr da bist.

Und ich habe gesehen, wie sie dir in die Augen geschaut hat.

Ich verspreche, wenn du gehen musst,

dann werde ich mich gut um sie kümmern.

Und keine Sorge,

du wirst mich nie mit irgendwas enttäuschen.

Man müsste ein bisschen Zeit stehlen und noch einmal von vorne anfangen.

Du wirst immer mein bester Freund sein.

Und eines Tages werden wir alles verstehen.

Bitte gib die brennende Kerze nicht aus der Hand. Halte sie am besten ganz hoch!

Original-Songtext auf Englisch

Early morning there's a message on my phone

It's my mother saying, "Darling, please come home"

I fear the worst, but how could you leave us all behind?

There's so much to say but there's so little time

So how do I say goodbye

To someone who's been with me for my whole damn life?

You gave me my name and the color of your eyes

I see your face when I look at mine

So how do I, how do I, how do I say goodbye?

When I couldn't, you always saw the best in me

Right or wrong, you were always on my side

But I'm scared of what life without you's like

And I saw the way she looked into your eyes

And I promise if you go, I will make sure she's alright

So how do I say goodbye

To someone who's been with me for my whole damn life?

You gave me my name and the color of your eyes

I see your face when I look at mine

So how do I, how do I, how do I say goodbye?

And there's no way you could ever let me down

Gonna steal some time and start again

You'll always be my closest friend

And someday we are gonna make it out

Just hold the light, just hold the light

So how do I say goodbye

To someone who's been with me for my whole damn life?

You gave me my name and the color of your eyes

I see your face when I look at mine

So how do I, how do I, how do I say goodbye?

So how do I, how do I, how do I say goodbye?