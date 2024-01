Die Postbeamten machen den Schalter zu und hängen das Schild raus: ’Geschlossen’.

Die Sekretärinnen schalten die Schreibmaschinen ab und ziehen die Mäntel an.

Die Pförtner schließen ab, damit die Wachleute später wieder aufschließen können.

Die Singles rufen ihre Freunde auf ’nen Drink an

und die Verheirateten schauen sich Talkshows an.



Und sonst passiert nichts.

Die Nadel läuft über die Platte und dann springt sie wieder auf den Anfang zurück,

und wir alle singen wie üblich mit.

Und wir sind heute genauso einsam, wie wir es morgen auch sein werden.

Sonst geschieht nichts.



In den Kneipen rufen sie die letzte Bestellung aus,

die Ampeln schalten ab, weil kein Auto mehr fährt,

- ab fünf Uhr läuft hier eh nix mehr -

und wenn noch Autos fahren, dann ist jedes dritte ein Taxi.

Und der Rest der Welt dämmert dahin wie die gedopten weißen Mäuse im Labor.

In den Telefonzentralen klicken die Schalter, obwohl keiner mehr da ist.

Wenn jetzt die Marsmenschen auf dem Parkplatz landen würden, würd’s keiner bemerken.

Die Beobachtungskameras in den Supermärkten liefern ihr ewig gleiches Video ab,

Filme, in denen die Stars weder sterben noch umgebracht werden,

sie müssen lediglich das Rückspulen der Videotapes überleben.



An den Anschlagbrettern hängen Anzeigen für Sachen, die niemand mehr braucht,

und Angry@xy.com aus Manchester schreibt, dass ihn die ewigen Wiederholungen im Fernsehen nerven.

Die Computer in der Bank spucken Meldungen aus über leichte Gewinne auf den Zinn- und Kupfermärkten, und Amerikanische Sammler kaufen sich Van Goghs für Summen, für die man ein neues Krankenhaus bauen könnte.

Und sonst passiert nichts.

Die Nadel läuft über die Platte und dann springt sie wieder auf den Anfang zurück,

und wir alle singen wie üblich mit.

Und wir sind heute genauso einsam, wie wir es morgen auch sein werden.

Sonst geschieht nichts.

Um sechs haben sie die Synagoge angezündet.

Aber sonst ist nichts passiert.