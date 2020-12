Ein Dieb hat sich des nachts herein geschlichen

und hat mir alles wieder weggenommen,

alles was ich für sie gab.

Dies soll jetzt kein trauriger Song sein,

eher eine Erinnerung an eine Sommerliebe.

Was ich gelernt habe aus jenem Sommer:

Schönheit kannst du nicht festhalten.

Und: in jeder Geschichten gibt es Dämonen.

Was mich betrifft, ich würde sie nie enttäuschen, nie,

und wann immer sie Hilfe braucht, bin ich da,

selbst wenn sie wütet und brodelt wie das Meer persönlich.

(Ich erinnere mich auch an)

die Lieder, die wir in Kathedralen gesungen haben,

das war im dritten Monat.

Versprich mir, dass zumindest die Erinnerung dir ein Lächeln entlockt.

Und ich hatte dieses Dauergrinsen,

den ganzen Weg nach Hause.

Es sollte sich immer anfühlen,

wie etwas, dass du gerade vermisst.

Und ich sag es all meinen Freunden, alles wird gut.

Der nächste Sommerabend kommt, dann sehen wir uns wieder.

Und natürlich würde ich so gerne einfach bleiben.

Wenn ich mittlerweile in den Himmel schaue,

dann folgt mir der Mond nicht mehr.

So wie früher, als wir Kinder waren.

Du, der Mond, das weiche Licht und so…

Ich konnte nicht aufhören zu lächeln, auf dem Heimweg,

kein Wunder, nachdem sie den selbst formulierten Schwur laut vorgelesen hatte.

Der Geruch des Regens,

das Licht der Straßenlaternen.

Eine Liebe, eine Laterne im Schnee.

Auch sie fragt sich ganz bestimmt: Was Wäre Wenn…

Wir werden leuchten, ich weiß es.

Aber wie sie überzeugen?

Sie vermutet, dass der wahre Teufel sich erst noch zeigt.

So weigert sie sich weiterhin.

Und glaubt mich verloren an das Böse,

mich, der mit den Wölfen ging und sie nicht mehr los wird.

So bricht sie los von mir,

eine solche Klassefrau,

da bringt es gar nichts, wenn du dich geschmeidig bewegst,

auf einer Reise, die keiner sehen kann.

Wenn wir getanzt haben auf dem Fest,

dann warst immer du die, die geführt hat.

Versprich mir, dass zumindest diese Erinnerung dir ein Lächeln entlockt.

Original Songtext auf Englisch

A thief in the night came

Took everything you gave for her

This song isn't low, lady

It's remembering love made in the summer

But I think of the things that it taught me

I learned that there's beauty I can't keep

Learned that there's demons in stories

So letting her down, no, I won't be

Whenever she's calling, she'll call me

Angry and seething as the sea

Songs in cathedrals in month three

Promise you'll smile off a memory

And I, I, I

I couldn't stop smiling like the whole way home

And yeah, it should feel like something you were missing

To all my friends, you'll find your way

Some summer night, I hope I see you again

All my friends, I'd love to stay

Some summer night, I hope I see you again

Looking up lately

The moon doesn't chase me no more

Before it was childlike

Lost in the soft light, and so on

And I, I, I

I couldn't stop smiling like the whole way home

And yeah, it should be when she read out all she'd written

To all my friends, you'll find your way

Some summer night, I hope I see you again

All my friends, I'd love to stay

Some summer night, I hope I see you again

The smell of rain and streetlight thrown

A love, a lantern in the snow

When she feels it taking hold

She finds it so hard letting go

How can I tell her that we'll shine?

She dreads the devil's yet to show

So damn reluctant to expose it to me, so

So I think of the things that it taught me

And she starts to think evil has lost me

I walked with the wolves and it haunts me

She steps with intention to run free

So stunner, don't ever move softly

You've been on a journey they can't see

When dancing in ballrooms, you will lead

Promise you'll smile off a memory

And I, I, I

I couldn't stop smiling like the whole way home

And yeah, it should feel like something you were missing

To all my friends, you'll find your way

Some summer night, I hope I see you again

All my friends, I'd love to stay

Some summer night, I hope I see you again

The smell of rain and streetlight thrown

A love, a lantern in the snow

But when she feels it taking hold

She finds it so hard letting go

How can I tell her that we'll shine?

She dreads the devil's yet to show