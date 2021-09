Wenn jemand eines Tages nach mir fragt,

sag, dass ich lebte, um dich zu lieben.

Vor dir hatte ich nur existiert,

müde und hatte nichts zum Geben.

Meine Liebste

erhöre meine Gebete!

Ich will, dass du zurückkommst

und zurückkehrst, um mich zu lieben.

Wenn dein Herz nicht nachgeben will,

keine Leidenschaft spüren will,

nicht leiden will.

Wenn es keinen Plan für eine gemeinsame Zukunft zu schmieden will...

Die Liebe meines Herzens ist stark für zwei!