Mein Tee ist kalt geworden.

Ich frag mich, warum ich überhaupt aufgestanden bin.

Draußen alles grau und bäh, ich kann keine zehn Meter weit sehen,

und wenn ich’s könnte, dann wär dahinter doch alles wieder grau.

Aber dann seh ich dein Bild an der Wand, und dann weiß ich,

dass doch nicht alles so grau ist.

Ich hab ’nen Kater,

ich hab einen Haufen unbezahlter Rechnungen,

ich hab Kopfweh.

Den Bus hab ich auch verpasst und auf den Straßen ist heut die Hölle los

und ich werd? mal wieder zu spät zur Arbeit kommen.

Und wenn ich dann da bin, dann werden alle denken, dass ich es noch nicht mal den Tag über durchhalte. Und dann rufst du mich an, und dann weiß ich, dass ich es schaffe.



Und wenn ich dann nach Hause komme und keinen trockenen Faden mehr am Leib hab,

wenn du mir dann ein Handtuch gibst, und wenn ich dich dann anschaue,

selbst wenn dann das Haus einstürzen würde, würde ich das noch nicht mal merken,

weil du da bist,



Ich will dir an dieser Stelle Danke sagen.

Dafür, dass du mir den schönsten Tag meines Lebens geschenkt hast.

Und das immer wieder tust. Weil jeder Tag mit dir der schönste Tag meines Lebens ist.