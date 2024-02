per E-Mail teilen

Wie sie da alle in einer Linie gehen...

- also, mein Ding ist das nicht.

Ich wette, ihre Herzen schlagen alle im gleichen Takt,

nur meines kommt da nicht mit.

Ich hab das Gefühl, es gibt nichts auf der Welt,

was die da drüben aus der Ruhe bringen könnte.

Unschlagbar sehen die aus.

Und ich bin einfach nur Hintergrund.

Ich möchte auch so sein wie die coolen Kids.

Die gehören irgendwie alle dazu.

Wie die sich unterhalten...

mit sooo einem Lächeln auf den Lippen,

obwohl sie von nix ne Ahnung haben.

Klar, die haben auch ein leichtes Leben - und haben ja keine Ahnung, was ich so durchmache.

Ihre Eltern haben schnelle Autos,

aber sie selber haben keinen Plan, wo es hingehen soll.

Hauptsache Überholspur. Die leben ihr Leben, und haben in echt keine Ahnung vom Leben.

Ich möchte auch so sein wie die coolen Kids.

Die gehören irgendwie alle dazu.