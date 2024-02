Ganz oben auf dem Baum ein Engel,

die Geschenke auf dem Boden

und ein Mistelzweig über der Küchentür.

Die Kinder sind am spielen,

der Truthahn wird langsam kalt

und Mariah Carey läuft im Radio.

Ich gieße allen etwas ein

und muss meine Tränen zurückhalten,

weil ich dran denken muss:

wie Großvater immer einen Whiskey wollte

und Großmutter lieber Gin.

Und Onkel Jonny war alles egal,

der hat alles getrunken.

Also, stoßen wir an auf all die,

die wir jetzt so gerne bei uns hätten.

Die, die wir zu dieser Zeit des Jahres

am meisten vermissen.

Ich habe jetzt noch ihre Stimmen im Ohr,

wie sie sich ausgeschüttet haben vor Lachen,

wenn die Witze

aus den Knallbonbons vorgelesen wurden.

Vor meinen Augen sehe ich noch

ihre tiefen Fußabdrücke im Schnee.

Denn so ein Dezember hat was Magisches

und erweckt das alles wieder zum Leben.

Für einen kurzen Moment

sind sie all wieder bei mir,

an meiner Seite.



Es liegt an uns,

diese Erinnerungen für immer am Leben zu erhalten.

Auf dass dieses Jahr das Beste wird,

das wir jemals hatten.

Denn eines Tages werde auch ich

mit euch lachen, von irgendwo aus der Vergangenheit.

Und dann werdet ihr auf mich anstoßen.

Und Ihr wisst ja:

Ich will einen Whiskey

und Mama mag am liebsten Gin.

Und unser kleiner Cousin hier

ist zwar noch ein bisschen jung,

aber so einmal dran nippen?

Genießen wir diesen Moment,

bevor er wieder weg ist,

zusammen mit denen,

die uns am nächsten stehen

in dieser Zeit des Jahres.

Original-Songtext in Englisch

You're heading out, as I'm coming home

But I haven't seen you in forever

We steal a kiss

And you close the door

I guess we're alone in this together

'Cause life keeps getting between us

And it's all too heavy to keep up anymore

We stuck by it, we kept trying

But there's no fighting bad timing

I wish we'd met each other five years later

'Cause I hate the way we're being torn apart

We stuck by it, we kept trying

But there's no fighting bad timing, bad timing

Well I miss the nights, we'd lie awake

Both throwing shadows at the ceiling

We needed days, me and you

To try to recreate the feeling

But life keeps getting between us

And it's all too heavy to keep up anymore

We stuck by it, we kept trying

But there's no fighting bad timing

I wish we'd met each other five years later

'Cause I hate the way we're being torn apart

We stuck by it, we kept trying

But there's no fighting bad timing, bad timing

I wish we'd met each other five years later

'Cause I hate the way we're being torn apart

We stuck by it, kept trying

But there's no fighting bad timing

It's just bad timing

Bad timing

Bad timing

It's just bad timing