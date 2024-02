Sie geht mir nicht aus dem Kopf.

Das hat schon langsam was von Besessenheit.

Aber was soll ich machen: sie entflammt meine Sinne,

sie kurbelt meine Phantasie an,

und ich stell mir vor, dass sie hier ist, dass ich sie in die Arme nehme, so, ungefähr...

Sie müsste eigentlich jeden Moment da sein.

Auf den Augenblick hab ich eine Ewigkeit gewartet.

Kann immer noch nicht dran glauben.

Sie kommt zu mir.

Hat sie mir gesagt. Und gelächelt dabei. Vor knapp einer Stunde.



Ich hab alles vorbereitet so weit.

Blumen, frische Blumen, damit’s etwas fröhlicher aussieht hier.

Diesmal wird es wahr.

Sie kommt zu mir nach Hause. Und sie wird bleiben.

Sie wird nicht zu dem Anderen gehen. Nicht heut nacht.



Ich hab sie immer noch im Kopf.

Und auf der Haut. Und unter der Haut.

Brennt. Brennt wie ein Feuer, das sich nicht löschen lässt.

Träume mit offenen Augen von ihr.

Sehe sie als einen Engel vor mir.

Naja, n? Engel ist sie ja nicht grade aber...



Mitternacht ist durch,

die Sterne am Himmel hab ich einzeln ausgeknipst.

Ich geh? jetzt dann schlafen.

Und ich werd? davon träumen, dass sie zu mir kommt.

Hat sie gesagt. Vor ein paar Stunden.

Gestern.

Vor einiger Zeit.