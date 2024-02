Nimm mich nicht fort von hier,

und nimm mein Kind mit dir.

Ich war das Stundenglas,

Ich war der Sand und war die Zeit,

die durch mich floss wie Glas,

das splittert und zerbricht.



Ich ging zu Schlafen und war zwei,

erwachte und war eines. Und nur du bist jetzt noch da.

Du wirst die Augen schließen und wirst reisen in die Zeit,

als Tageslicht noch schneller wich,

und wirst die Worte nie vergessen die du sprachst,

als du verschwandest.



Ich ging zu Schlafen, war in Tränen,

erwachte wieder, weinte immer noch.

Und ich der niemals noch Lebwohl gesagt,

ich, der ich dich verließ, werd bei dir sein

an einem andern Tag in einer andern Zeit.



Darum: lebwohl, mein Schatz.

Ich hoff’ dein Herz bleibt ungebrochen.

Vergiss mich nicht.

Ich weiß, ich war zu herzlos offen.

Du warst bei mir zu jeder Stunde.

Ich werde bei dir sein an einem andern Tag in einer andern Zeit.