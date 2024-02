Ich hab dir ein zweites Glas Wein eingeschenkt

und auch das hab ich wieder selber ausgetrunken.

Um 7 wolltest du da sein, jetzt ist es 10.

Bin immer noch allein, meine Lippen sind rot,

aber anders als du jetzt denkst.

Gleich wirst du zur Tür reinkommen

und mir den gleichen Scheiß wie immer auftischen.

Du wiederholst dich so oft.

Ich kann mittlerweile deine Sätze beenden

und das ist nicht positiv gemeint.

(Es klingt absurd, aber...)

Ich mag es irgendwie, wenn du mir weh tust.

Weil du dann ankommst und

mich um Entschuldigung bittest.

Ich ertrage deine ganzen Lügen einfach nur,

damit ich dich wenigstens nachts habe.

Ich bin sogar bald soweit,

dass ich dir deine Geschichten glaube.

Lieber angelogen als abserviert.

Also, wenn du mich schon anlügst,

dann wenigstens in meinem Bett, bitte.

So dass ich auch was davon habe.

Du hast mich wie einen Baum gefällt,

hast tief in mein Fleisch geschnitten.

Du sagst so viele Namen im Schlaf.

Ja, man spürt, dass du Spaß hast.

Ich kenne keinen einzigen davon.

Was geht bei dir alles ab, eh?

Du bist mit Freunden unterwegs, sagst du.

Aber in Wirklichkeit bist du natürlich bei ihr.

Also da, wo gesagt hast, warst du nicht heute Abend.

Natürlich nicht. Auch wenn es sehr überzeugend klang.

Aber ich sage nichts. Will keinen Streit.

Dich zu lieben, heißt mich selbst zu ignorieren –

Jeden Abend aufs neue…

Original-Songtext in Englisch

I poured you a glass of wine and drank it for the second time

Then 7pm turned to 10

I'm still alone and my lips are red

But not in a good way

And you're about to walk in that door

And say some shit you said before

You're getting so repetitive

I'm finishing your sentences

But not in a good way

I kinda like it when you hurt me

'Cause you come over saying sorry

So I put up with your lies just to have you for the night, baby

I kinda like it when you hurt me

I start believing all your stories

But I'd rather hear you lie than hear you say goodbye to me

So if you're gonna lie, do it in my bed

If you're gonna lie, at least do it in my bed

So if you're gonna lie, do it in my bed

If you're gonna lie, make it worth it

You cut me down, you cut me deep

You say so many names in your sleep

Yeah, I can tell you've been having fun

I don't recognize a single one

The fuck you been doing?

I kinda like it when you hurt me

'Cos you come over saying sorry

So I put up with your lies just to have you for the night, baby

I kinda like it when you hurt me

I start believing all your stories

But I'd rather hear you lie than hear you say goodbye to me

So if you're gonna lie, do it in my bed

If you're gonna lie, at least do it in my bed

So if you're gonna lie, do it in my bed

If you're gonna lie, make it worth