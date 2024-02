Da ist so eine Freude drin,

so ein Lächeln.

Irgend was liegt in dieser Stimme,

das sagt: „Komm her.’

Das sagt: „Fühl dich wohl.’

Komisch ist das.

Es ist wie die ganze Geschichte der Schwarzen,

die immer zwischen Lachen und Weinen hin und her schwankt.

Wie ein Tanzen tief in dir drin.

Wenn du das hast, hast du’s.



Ella hat es.

Dieses Etwas, das andere nicht haben.

Was uns in eine seltsame Art Trance versetzt.

Diese besondere Stimme.

Diese ansteckende Freude.

Dieses Geschenk Gottes, das sie einfach wunderschön macht.



Sie hat dieses kleine bisschen mehr an Seele.

Diesen undefinierbaren Charme, diese Strahlen.



Trommle auf alten Fässern ’rum oder dresch’ aufs Klavier –

einfach auf alles, was Gott dir in die Hände geraten lässt.

Zeig’ dein Lachen oder deine Tränen.

Ob du arm bist oder König oder ob du immer noch nach irgendwelchen verborgenen Zauberkräften bei dir selber suchst:

Du merkst, dass du dieses Etwas nicht kaufen kannst.

Du hast es, oder du hast es nicht,

Ella hat’s.