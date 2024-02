Der Sommer kam und ging.

Für den Arglosen ist nichts von Bestand!

Deshalb weck mich, wenn der September zu Ende geht.



Der ewige Kreislauf: Kommen, um zu vergehen!

So, wie es meinem Vater erging!



Sieben Jahre sind schnell dahin!

Weck mich, wenn der September vorbei ist!



Der Regen kehrt zurück.

Wie Sternschnuppen fallen die Tropfen herab.

Vom Schmerz überwältigt, erkenne ich unsere Bestimmung!

Obwohl meine Erinnerung verblasst,

werde ich niemals vergessen, was ich verloren habe.

Weck mich, wenn der September zu Ende ist.



Lass uns die Glocken läuten!

So wie damals, als der Frühling Einzug hielt.



Zwanzig Jahre sind so schnell vergangen,

also weck mich, wenn der September zu Ende geht!